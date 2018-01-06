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Активистка Femen потрясла грудью за ядерную безопасность
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Голая активистка Femen потрясла грудью за ядерную безопасность 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Страна.ua

В Киеве возле здания посольства США на Украине оголилась активистка женского движения Femen. Кадры с места событий опубликовала «Страна.ua».

Дама изображала президента США Дональда Трампа. На ее теле красовалась надпись «Мистер Большая Кнопка».

«В поисках гигантской красной кнопки, заявленной Дональдом Трампом, Femen раздели американского президента у входа в посольство Соединенных Штатов в Украине. Таким образом движение Femen сатирически отреагировало на войну "красных кнопок" и ядерных фаллосов между двумя шовинистскими толстяками: Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном», — сказано в заявлении организации, оказавшемся в распоряжении «Страны.ua».

Страна.ua

Страна.ua

«Femen призывает мировую общественность усмирить половую гигантоманию двух закомплексованных недоумков. Подобная риторика возвращает цивилизацию во времена холодной войны с ее культом ядерной дубинки и гегемонии насильников. Господа президенты, если бог обделил вас кнопкой, это еще не повод для уничтожения мира!» — добавили в Femen.

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