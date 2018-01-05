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Порошенко провозгласил независимость Украины
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Порошенко провозгласил энергетическую независимость Украины 

RT на русском 5 часов назад
Фото: Reuters

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина «соскочила с газового крючка» «Газпрома».

«Благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина соскочила с газового крючка «Газпрома», — написал он в своём Twitter.

По словам президента, страна «уверенно начинает 2018-й — год энергетической независимости Украины».

Ранее Порошенко назвал решение Стокгольмского арбитража исторической победой «Нафтогаза» над «Газпромом».

В конце декабря 2017 года в «Нафтогазе» рассказали о победе над «Газпромом» в споре по поставкам газа.

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