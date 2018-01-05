КС Молдавии отказался поддержать Додона

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КС Молдавии разрешил утвердить закон о запрете новостных программ из России в обход Додона 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Конституционный суд Молдавии разрешил спикеру парламента или премьер-министру подписать вместо президента Игоря Додона закон, запрещающий трансляцию в стране новостных и информационно-аналитических передач из России.

Глава КС Тудор Панцыру заявил, что «констатированы обстоятельства, оправдывающие осуществление временного исполнения обязанностей президента Молдавии в связи повторным отказом промульгировать закон об изменении и дополнении кодекса о телевидении и радио».

«В соответствии со ст. 91 Конституции в порядке осуществления временного исполнения обязанностей председатель парламента или премьер в качестве и.о. издаст декрет о промульгации закона об изменении и дополнении кодекса о телевидении и радио», — приводит его слова РИА Новости.

Панцыру добавил, что это решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Ранее Додон обратился в Конституционный суд из-за положений закона о запрете российских новостных программ.

22 декабря парламент Молдавии повторно принял данный закон, ранее отклонённый Игорем Додоном.

Согласно конституции, президент Молдавии обязан утвердить закон, если парламент принимает его дважды.

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