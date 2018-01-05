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Хуситы запустили ракету по объекту армии КСА
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Хуситы заявили о запуске баллистической ракеты по объекту армии КСА 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: AP Photo / Hani Mohammed

Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о запуске баллистической ракеты малой дальности по цели на территории Саудовской Аравии, сообщает прохуситский телеканал "Аль-Мусайара".

"Ракетные войска движения в пятницу произвели пробный пуск баллистической ракеты малой дальности по казарме саудовской армии в районе Наджран", — сообщает телеканал.

В то же время военный источник в городе Хуха в провинции Хдейда на западе Йемена сообщил РИА Новости, что армия Абд Раббу Мансур Хади, поддерживаемая арабской коалицией, запустила баллистическую ракету по позиции движения "Ансар Алла". В результате ракетной атаки потерь среди хуситов нет.

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