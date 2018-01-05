Эрдоган: соглашения Турции и США теряют силу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что двусторонние юридические соглашения Турции и США "теряют силу", сообщает Reuters.

"США должны извинить нас, но законы наших двусторонних отношений и двусторонние соглашения между нами теряют свою силу. Мне грустно это говорить, но так оно и будет", — заявил Эрдоган.

Присяжные в США в четверг, 4 января, признали виновным заместителя директора турецкого банка Halkbank Мехмета Атиллу. Атилла обвинялся в обходе санкций против Ирана.

"Если это понимание США справедливости, то мир обречен", — отметил президент Турции.

Ранее сообщалось, что Турция сняла ограничения на выдачу виз в США.