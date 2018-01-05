В Раде рассказали о «колоссальных рисках» поездок в РФ

В Раде рассказали о «колоссальных рисках» поездок в Россию

Депутат Верховной рады от "Свободы" Андрей Ильенко выступил за введение визового режима с Россией. По его словам, любая поездка в Россию несет для украинцев "колоссальные риски".

"Я понимаю, что ситуация в стране нынешней властью доведена до того, что многие люди вынуждены искать заработки и так далее, но надо понимать, что заработки в случае с Россией несут огромный риск для каждого человека, который пересекает границу", — заявил депутат в эфире телеканала "112 Украина".

Ранее с похожим заявлением выступил украинский МИД. В Twitter ведомства появилось сообщение, в котором поездки в Россию назвали "билетом в один конец" для украинцев.

Между тем граждане Украины приезжают в Россию все чаще. По данным министерства экономического развития и торговли страны, поток "украинских туристов" в первом полугодии 2017 года вырос на 56% (более 2,6 миллиона человек против 1,7 миллиона за аналогичный период прошлого года).

Украинские СМИ также отмечали рост числа автобусных рейсов между двумя странами. Среди причин этого явления — рост трудовой миграции в Россию, обусловленный экономическим кризисом и конфликтом в Донбассе. Украинцы пересекают границу на автобусах и поездах, несмотря на растущие цены и отмену некоторых рейсов.

При этом в Киеве регулярно звучат призывы ужесточить правила пересечения границы между Россией и Украиной, предлагается также ввести между странами визовый режим. Москва, комментируя эти высказывания, подчеркивает, что в визовых вопросах будет исходить из принципа взаимности.