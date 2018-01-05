КНДР согласилась на переговоры с Южной Кореей

КНДР согласилась провести переговоры с Южной Кореей на следующей неделе

Южная Корея и КНДР проведут переговоры на высшем уровне на следующей неделе, сообщает радиостанция KBS со ссылкой на министерство объединения Республики Корея.

По данным ведомства, Пхеньян принял предложение Сеула провести переговоры в следующий вторник. "Стороны договорились обсудить проблемы на рабочем уровне посредством обмена документами", — заявил представитель министерства.

Основными вопросами переговоров станут двусторонние отношения, включая сотрудничество при подготовке к Олимпийским играм в Пхенчхане.

В среду лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ открыть не действовавшую долгое время "горячую линию" между Пхеньяном и Сеулом. В тот же день представители КНДР и Республики Корея провели первый телефонный разговор по восстановленному каналу связи.