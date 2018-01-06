США пересмотрят «ядерную сделку» с Ираном‍

США примут закон об изменении «ядерной сделки» с Ираном‍

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не исключил, что специальный американский закон для изменения задним числом ядерного соглашения с Ираном будет принят уже на следующей неделе.

"Президент сказал, что он либо исправит его (соглашение с Ираном), либо отменит. Мы пытаемся исполнить обещание исправить его", — сказал Тиллерсон в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.

Он не исключил, что подобный закон будет принят уже на следующей неделе "или вскоре после этого".

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает ядерную сделку, но не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном договоренностей. При этом Трамп отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.

Госдеп считает, что США невыгодно выходить из соглашения, но можно попытаться "исправить" его, прописав дополнительные условия для Ирана задним числом в американском законе. В Иране заявляют, что подобный закон был бы нарушением соглашения.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.