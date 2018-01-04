Ещё
Польша и Украина запутались в числе беженцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Польша и Украина запутались в числе беженцев 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости

Варшава предоставила статус беженца около 80 украинцам, все остальные являются трудовыми мигрантами. Об этом в своем Facebook написала вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

Политик таким образом прокомментировала заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Варшава «приняла полтора миллиона украинцев, при этом значительная часть из них — это люди, которые бежали из территорий, где идут боевые действия — с Донбасса».

«Десятки тысяч украинцев во время экономического кризиса, вызванного в том числе войной, работают в Польше, укрепляя ее экономику. Мне кажется, было бы честно со стороны польских властей благодарить украинцев — честных и трудолюбивых, желательных во многих сферах, особенно рабочих профессий. И говорить о них как о беженцах — это нонсенс», — заявила Геращенко.

«Заробитчане — это наша боль. Власти действительно должны попытаться приложить все усилия для развития и восстановления экономики, чтобы трудовые мигранты вернулись домой», — резюмировала вице-спикер.

>> Польша отказалась принимать беженцев

9 декабря глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в Польше находится около одного миллиона украинских граждан. По его словам, украинцы «реально спасают» польскую экономику.

Lenta.ru: последние новости
Летающий госпиталь заметили в небе над Хмеймимом Германия выступила за присутствие миротворцев ООН на всей территории Донбасса Раскрыта тайна прически Трампа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ил-76 РФ не смог приземлиться на базе в Сирии
Порошенко в «последний раз» сказал РФ «прощай»
Раскрыты обстоятельства смерти музыканта Дмитрия Калинина
Опубликовано фото поврежденного при обстреле самолета РФ
В Москве найден мертвым Дмитрий Калинин
Видео
00:56
В США загорелся автомобиль c фейерверками
Происшествия
03:37
Туристический автобус сгорел в центре Петербурга
Происшествия ДТП
00:36
Гонщика-призрака запечатлели на видео
В мире
01:04
Под Новосибирском десять человек погибли при пожаре
Происшествия
01:44
Самка гепарда родила рекордное число детенышей
В мире
00:00
Поезд снесло ураганом с рельсов в Швейцарии
Происшествия Катастрофы
00:00
Опубликовано видео с места крупного ДТП в ХМАО
Происшествия ДТП
00:46
Названа возможная причина ЧП на Сахалине
Происшествия Пожары
00:35
Спорткар Audi «поднял в воздух» Nissan
ДТП Происшествия
01:20
Украина испытала «Гром-2»
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение