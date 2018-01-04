Польша и Украина запутались в числе беженцев

Варшава предоставила статус беженца около 80 украинцам, все остальные являются трудовыми мигрантами. Об этом в своем Facebook написала вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

Политик таким образом прокомментировала заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Варшава «приняла полтора миллиона украинцев, при этом значительная часть из них — это люди, которые бежали из территорий, где идут боевые действия — с Донбасса».

«Десятки тысяч украинцев во время экономического кризиса, вызванного в том числе войной, работают в Польше, укрепляя ее экономику. Мне кажется, было бы честно со стороны польских властей благодарить украинцев — честных и трудолюбивых, желательных во многих сферах, особенно рабочих профессий. И говорить о них как о беженцах — это нонсенс», — заявила Геращенко.

«Заробитчане — это наша боль. Власти действительно должны попытаться приложить все усилия для развития и восстановления экономики, чтобы трудовые мигранты вернулись домой», — резюмировала вице-спикер.

>> Польша отказалась принимать беженцев

9 декабря глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в Польше находится около одного миллиона украинских граждан. По его словам, украинцы «реально спасают» польскую экономику.