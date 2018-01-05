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Украина сделала неожиданное признание
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Украина призналась, что хотела взорвать идущий в Европу газопровод 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: ТАСС

Юрий Грымчак, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, заявил, что в 2014-2015 годах на государственном уровне планировался подрыв газопровода, идущего в Европу.

Как отметил Грымчак, газовая магистраль — один из сдерживающих факторов вооруженного конфликта в Донбассе. По мнению заместителя министра, сегодня Российская Федерация делает все, чтобы построить газопровод в обход Украины.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что реализация проекта "Северный поток — 2" может стать смертельной для Украины, напоминает газета "Известия". При этом украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что газопровод представляет серьезную угрозу не только для Украины, но и для всей Европы.

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