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Макрон подчеркнул «особую роль» Китая в ситуации с КНДР
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Макрон подчеркнул «особую роль» Китая в ситуации с КНДР 

ТК «Звезда»
Фото: Artur Widak / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Макрон также заявил, что данная проблематика является «общемировой».

В ходе выступления в Елисейском дворце французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Китай играет «особую роль» в стабилизации отношений с Северной Кореей.

«У меня будет возможность через несколько дней обговорить этот вопрос с председателем Китая, так как я считаю, что Китай играет особую роль в том, чтобы помочь успокоить ситуацию», — сообщил он.

По словам Макрона, в настоящее время данная «проблематика не только региональная, но и общемировая», передает РИА Новости.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ранее заявил, что японская сторона собирается продолжить тесное сотрудничество с РФ и Китаем по проблеме КНДР.

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