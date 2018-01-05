Макрон подчеркнул «особую роль» Китая в ситуации с КНДР

Макрон также заявил, что данная проблематика является «общемировой».

В ходе выступления в Елисейском дворце французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Китай играет «особую роль» в стабилизации отношений с Северной Кореей.

«У меня будет возможность через несколько дней обговорить этот вопрос с председателем Китая, так как я считаю, что Китай играет особую роль в том, чтобы помочь успокоить ситуацию», — сообщил он.

По словам Макрона, в настоящее время данная «проблематика не только региональная, но и общемировая», передает РИА Новости.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ранее заявил, что японская сторона собирается продолжить тесное сотрудничество с РФ и Китаем по проблеме КНДР.