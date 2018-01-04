Киев предупредил уезжающих в РФ о билете в один конец

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В МИД Украины предупредили, что поездка в Россию — «билет в один конец» 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости

Гражданам Украины не стоит ездить в Россию, заявили в департаменте консульской службы украинского МИД.

"Поездка украинцев в Россию — нередко билет в один конец", — предупреждает ведомство в Twitter. Граждан страны просят задуматься, стоит ли "причинять страдания родным".

В министерстве ссылаются на заявление СБУ, которая накануне обвинила Москву "антиукранских провокациях".

Ранее Министерство экономического развития и торговли Украины сообщило, что граждане страны стали ездить в Россию в полтора раза чаще. В ведомстве заявили, что в 2016 году страну посетили 1,7 миллиона "украинских туристов", а в 2017-м — 2,6 миллиона.

При этом СМИ пишут, что число автобусных рейсов с Украины в Россию растет, несмотря на напряженность в отношениях между Киевом и Москвой, так как работать в России украинцам выгоднее, чем в Евросоюзе. Другое украинское издание "Світ" ранее опубликовало репортаж из ежедневного поезда Львов — Москва, который оказался переполнен направляющимися на заработки гражданами Украины, несмотря на растущие цены за проезд.

По оценкам украинского МИД, на территории России находятся около 3 миллионов украинцев. В Киеве неоднократно призывали ужесточить правила пересечения границы между странами, в частности, в Раде звучали призывы к введению визового режима, однако на Украине считают, что этот шаг негативно отразится на гражданах страны.

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