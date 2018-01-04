Глава МИД ФРГ не смог доехать до Донбасса

Визит глав МИД Украины и Германии в Донбасс отменён из-за непогоды

Министры иностранных дел Украины и Германии Павел Климкин и Зигмар Габриэль не смогут посетить линию разграничения в Донбассе из-за плохой погоды. Об этом сообщил глава украинского МИД в своём Twitter.

«Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Планируем осуществить совместную поездку в Донбасс позже в этом месяце», — написал Климкин.

Ранее он проинформировал Габриэля о напряжённой ситуации в Донбассе.

Зигмар Габриэль 3—4 января находится с рабочим визитом на Украине. Планировалось, что он посетит Донбасс вместе со своим украинским коллегой.