Ещё
В Польше посчитали число переселенцев из Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Польше посчитали число переселенцев из Украины 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости

Польша за последние годы приняла более полутора миллиона выходцев из Украины. Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, передает «Укринформ».

«Мы приняли полтора миллиона украинцев, при этом значительная часть из них — это люди, которые бежали из территорий, где идут боевые действия — с Донбасса. Оцениваем, что по крайней мере несколько десятков тысяч — это люди, которые сбежали с этих территорий», — сказал Моравецкий.

«Страны Центральной Европы делают много для миграции, для ослабления напряженности на восточном фланге Европейского союза, ведь идет война России с Украиной, а у нас в Польше очень много мигрантов и беженцев из Чечни, и мы очевидным образом снижаем напряжение в миграционной сфере», — добавил он.

9 декабря глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в Польше находится около одного миллиона украинских граждан. По его словам, украинцы «реально спасают» польскую экономику.

Lenta.ru: последние новости
Топовые дизайнеры раскрыли секрет свадебных туфель невесты принца Гарри Выпускница религиозной школы решила продать девственность на аукционе Появились подробности уничтожения преемника Хаттаба
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ракета КНДР упала на город
Семь российских самолетов уничтожены в Сирии
Пассажирский самолет пропал с радаров
«Тупая, как кирпич»: Бэннон оценил интеллект Иванки
Возвращение Малахова на Первый канал удивило народ
Видео
00:00
Поезд снесло ураганом с рельсов в Швейцарии
Происшествия Катастрофы
00:00
Опубликовано видео с места крупного ДТП в ХМАО
Происшествия ДТП
00:46
Названа возможная причина ЧП на Сахалине
Происшествия Пожары
00:35
Спорткар Audi «поднял в воздух» Nissan
ДТП Происшествия
01:20
Украина испытала «Гром-2»
Армия В мире
Кадыров прочитал стихотворение россиянам
Политика
00:25
Турист выскочил на крыло самолета через аварийный выход
Происшествия
03:02
20 машин столкнулись в США
ДТП Происшествия
00:26
Голубь стал звездой Интернета
Общество
00:06
Доигралась! Блондинка получила пробкой в глаз
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение