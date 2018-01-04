В Польше посчитали число переселенцев из Украины

Польша за последние годы приняла более полутора миллиона выходцев из Украины. Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, передает «Укринформ».

«Мы приняли полтора миллиона украинцев, при этом значительная часть из них — это люди, которые бежали из территорий, где идут боевые действия — с Донбасса. Оцениваем, что по крайней мере несколько десятков тысяч — это люди, которые сбежали с этих территорий», — сказал Моравецкий.

«Страны Центральной Европы делают много для миграции, для ослабления напряженности на восточном фланге Европейского союза, ведь идет война России с Украиной, а у нас в Польше очень много мигрантов и беженцев из Чечни, и мы очевидным образом снижаем напряжение в миграционной сфере», — добавил он.

9 декабря глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в Польше находится около одного миллиона украинских граждан. По его словам, украинцы «реально спасают» польскую экономику.