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Трамп предложил новую систему выборов в США
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Трамп предложил новую систему выборов в США 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Michael Reynolds / dpa / Globallookpress

Американский президент назвал существующую систему «жульнической» и призвал перейти к голосованию по удостоверению личности.

Президент США Дональд Трамп призвал внедрить систему идентификации личности во время выборов.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Многие, в основном представители демократических штатов, отказались передать информацию о выборах 2016 года Комиссии по расследованию нарушений. Они изо всех сил боролись, чтобы Комиссия не обнаружила их записи и методы, поскольку знают, как много людей голосовали незаконно»,

— говорится в сообщении.

Трамп назвал существующую систему «жульнической» и призвал перейти к голосованию по удостоверению личности.

Он также подчеркнул, что в США в большинстве случаев процедура предъявления удостоверения личности является необходимой. Однако в момент голосования за будущего президента страны такой обязанности пока нет.

Ранее Трамп распустил Комиссию по расследованию нарушений на выборах в США.

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