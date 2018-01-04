«Тупая, как кирпич»: Бэннон оценил интеллект Иванки

СМИ: экс-советник Трампа называл Иванку Трамп «тупой, как кирпич»

Бывший советник президента США Дональда Трампа нелестно отзывался о дочери президента Иванке, пишет WSJ со ссылкой на новую книгу о распрях в Белом доме.

Как утверждается в книге, Бэннон охарактеризовал Иванку Трамп "тупой, как кирпич".

Представитель Иванки Трамп не ответил на просьбу дать комментарий. Сам Бэннон отказался от комментариев. Однако близкий к нему источник заявил, что Бэннон не отрицает своих цитат в книге.

Ранее Тармп заявил, что его бывший советник "сошел с ума".

Бэннон, консерватор и "националистический идеолог Белого дома", был уволен в августе прошлого года на фоне протестов ультраправых, которые перетекли в беспорядки.