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«Тупая, как кирпич»: Бэннон оценил интеллект Иванки
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СМИ: экс-советник Трампа называл Иванку Трамп «тупой, как кирпич» 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Jacquelyn Martin/AP

Бывший советник президента США Дональда Трампа нелестно отзывался о дочери президента Иванке, пишет WSJ со ссылкой на новую книгу о распрях в Белом доме.

Как утверждается в книге, Бэннон охарактеризовал Иванку Трамп "тупой, как кирпич".

Представитель Иванки Трамп не ответил на просьбу дать комментарий. Сам Бэннон отказался от комментариев. Однако близкий к нему источник заявил, что Бэннон не отрицает своих цитат в книге.

Ранее Тармп заявил, что его бывший советник "сошел с ума".

Бэннон, консерватор и "националистический идеолог Белого дома", был уволен в августе прошлого года на фоне протестов ультраправых, которые перетекли в беспорядки.

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 Ещё 12 источников 
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