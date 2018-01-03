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Пьяный боец ВСУ подорвался на собственном минном поле
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Пьяный боец ВСУ подорвался на собственном минном поле 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: Ministry of Defense of Ukraine / flickr

Нетрезвый боец ВСУ погиб, подорвавшись на украинском минном поле.

Как сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, ЧП произошло в районе Старого Айдара 1 января, пишет Луганский информационный центр.

«Военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины, находясь под воздействием алкоголя, зашел на минное поле и подорвался. От полученных ранений боец скончался на месте», — сообщили в ЛНР.

Там также рассказали, что после инцидента в часть прибыла комиссия министерства обороны Украины для проверки состояния дел и воинской дисциплины. Ранее в ЛНР сообщали, что в новогодние праздники участились случаи небоевых потерь в рядах украинской армии из-за пьянства военнослужащих.

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