Пьяный боец ВСУ подорвался на собственном минном поле

Нетрезвый боец ВСУ погиб, подорвавшись на украинском минном поле.

Как сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, ЧП произошло в районе Старого Айдара 1 января, пишет Луганский информационный центр.

«Военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины, находясь под воздействием алкоголя, зашел на минное поле и подорвался. От полученных ранений боец скончался на месте», — сообщили в ЛНР.

Там также рассказали, что после инцидента в часть прибыла комиссия министерства обороны Украины для проверки состояния дел и воинской дисциплины. Ранее в ЛНР сообщали, что в новогодние праздники участились случаи небоевых потерь в рядах украинской армии из-за пьянства военнослужащих.