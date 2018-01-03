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Умер Томас Монсон
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В США умер глава мормонов Томас Монсон 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: © AP Photo / Rick Bowmer

Президент самой крупной религиозной организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Томас Спенсер Монсон скончался в США на 91-м году жизни.

"Президент Томас Спенсер Монсон, 16-й президент Церкви, скончался во вторник, 2 января 2018 года в своем доме в Солт-Лейк-Сити", — говорится в заявлении на официальном сайте церкви.

В возрасте 36 лет Монсон был посвящен в апостолы (высший ранг мормонского духовенства) и вошел в состав руководящего органа Церкви — Кворум 12 апостолов. В 2008 году он стал президентом Церкви Иисуса Христа Святых последних дней после смерти его предшественника Гордона Хинкли.

Монсон был активным членом скаутского движения и получил несколько высоких наград от организаций бойскаутов США. При администрации Рональда Рейгана Монсон был членом в президентском совете по частной деятельности.

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