Ким Чен Ын решил наладить отношения с Южной Кореей

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦТАК.
«Глава государства чётко обозначил, что нашей стране необходимо решительно придерживаться политики, которая позволила бы совершить прорыв в деле самодовлеющего объединения», — говорится в тексте сообщения.
При этом отмечается, что северокорейский лидер призвал не «ворошить прошлое» и работать в направлении улучшения отношения между КНДР и Южной Кореей.
«Не стоит ворошить прошлое и вспоминать о (специфике взаимоотношений. — RT) с Сеулом. Вместо этого нужно улучшать связи между Севером и Югом», — сообщает агентство.
Ранее сообщалось, что власти Северной Кореи согласились провести переговоры с представителями Южной Кореи.
Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН отметила, что ситуацию вокруг КНДР нужно решать путём диалога.