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Ким Чен Ын решил наладить отношения с Южной Кореей
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Ким Чен Ын распорядился создать условия для улучшения отношений с Южной Кореей 

RT на русском 2 часа назад
Фото: EPA

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦТАК.

«Глава государства чётко обозначил, что нашей стране необходимо решительно придерживаться политики, которая позволила бы совершить прорыв в деле самодовлеющего объединения», — говорится в тексте сообщения.

При этом отмечается, что северокорейский лидер призвал не «ворошить прошлое» и работать в направлении улучшения отношения между КНДР и Южной Кореей.

«Не стоит ворошить прошлое и вспоминать о (специфике взаимоотношений. — RT) с Сеулом. Вместо этого нужно улучшать связи между Севером и Югом», — сообщает агентство.

Ранее сообщалось, что власти Северной Кореи согласились провести переговоры с представителями Южной Кореи.

Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН отметила, что ситуацию вокруг КНДР нужно решать путём диалога.

RT на русском: последние новости
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