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Рада ищет «агентов» среди спасенных из плена украинцев
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В Раде допустили, что среди освобожденных из плена украинцев есть «агенты» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости

Часть украинцев, освобожденных из плена в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, могут быть "завербованными агентами". Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил депутат Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев.

"Могут быть и завербованы. Для этого есть психологические тесты. После случая с Надеждой Савченко нужно дуть на воду. Есть подозрения в сотрудничестве с сепаратистами", — сказал парламентарий.

В конце декабря состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Донецк передал 57 пленных, Киев —165. Один человек отказался возвращаться на Украину. Перед этим Киев передал 75 человек представителям ЛНР, однако два человека также отказались возвращаться. На Украину отправились 16 человек. Обмен прошел на нейтральной территории между подконтрольным Киеву населенным пунктом Майорск и Горловкой.

Позднее советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что 14 освобожденных из плена украинцев подозреваются в дезертирстве, в отношении них возбуждены уголовные дела.

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