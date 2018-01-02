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Саакашвили призвал выйти на акцию из-за убийства правозащитницы
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Саакашвили призвал выйти на акцию в связи с убийством правозащитницы 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: Anatolii Stepanov / ZUMAPRESS.com / Globallookrpess

Бывший президент Грузии и лидер украинской партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили призвал собрать митинг у здания МВД с требованием найти убийц юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.

Лидер украинской оппозиционной партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили призвал неравнодушных прийти к зданию управления МВД на акцию с требованием найти убийц юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.

«Завтра возмущенные граждане идут под МВД и СБУ требовать справедливости. Я призываю присоединиться к ним всех неравнодушных», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

При этом сам политик подчеркнул, что на акции присутствовать не будет, чтобы избежать обвинений в использовании трагедии в личных политических целях.

Акция состоится 2 января возле здания областного управления полиции Киевской области.

Тело пропавшей в конце декабря правозащитницы было найдено 1 января в одной из рек в Киевской области.

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