«Буду, но не рядом»: Саакашвили позвал на акцию протеста

Саакашвили призвал выйти на протест, на который он сам не придет

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал киевлян прийти к зданиям МВД и СБУ и "требовать справедливости" в деле об убийстве украинской правозащитницы Ирины Ноздровской.

На своей странице в Facebook призвал "всех неравнодушных" присоединиться к акции протеста, в которой сам при этом принять участия не сможет.

Известная правозащитница найдена мертвой под Киевом

"Завтра возмущенные граждане идут к МВД и СБУ требовать справедливости. Я призываю присоединиться к ним всем неравнодушным. Буду ли я завтра среди них? Буду. Душой и сердцем. Я буду с вами — но не рядом и не на трибуне. Придут мои соратники и друзья", — написал он.

По словам Саакашвили, он не будет присутствовать, чтобы его не обвинили в том, что он использует смерть Ноздровской для собственной политической выгоды.

Об исчезновении женщины стало известно за несколько дней до Нового года. Первого января об обнаружении ее тела в одной из рек в Киевской области сообщил глава профсоюза МВД Илья Кива.

Полиция связывает гибель Ноздровской с ее профессиональной деятельностью. В 2017 году она добилась тюремного срока для племянника главы Вышгородского районного суда Дмитрия Россошанского, который в 2015 году насмерть сбил ее сестру.

Саакашвили назвал убийство правозащитнцы следствием власти "преступной системы, руководимой президентом и министром внутренних дел и мобилизованной преследования для политических противников, критиков власти, общественных активистов, борцов с коррупцией".

После того, как Михаила Саакашвили в июле 2017 года лишили украинского гражданства, он открыто выступает против Петра Порошенко и других представителей действующий власти на Украине.

Недавно он заявил в эфире телеканала NewsOne, что почти половина населения страны хочет импичмента президента Украины, добавив, что на месте Порошенко покончил бы с собой.