Начались переговоры между КНДР и Южной Кореей

Первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР начался во вторник утром в приграничном пункте Пханмунджом. Об этом объявило министерство объединения Республики Корея.

Как сообщается, главной темой первых с декабря 2015 года межкорейских переговоров станут практические шаги по улучшению отношений Сеула и Пхеньяна, в частности возможное участие спортсменов КНДР в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

В состав делегаций двух стран входят по пять человек. Делегацию Юга возглавляет министр объединения Чо Мён Гён, Севера — председатель Комитета по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении заявил о готовности властей страны направить своих спортсменов на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане. В ответ президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отдал поручение своему правительству начать подготовку к переговорам с КНДР о ее возможном участии в предстоящей Олимпиаде.

В минувшее воскресенье Ким Чен Ын в обращении к нации распорядился создать все необходимые условия для улучшения отношений с Республикой Корея. "Глава государства четко обозначил, что нашей стране необходимо решительно придерживаться политики, которая позволила бы совершить прорыв в деле объединения, — отмечалось в материале агентства ЦТАК. — Не стоит ворошить прошлое и вспоминать о [специфике взаимоотношений] с Сеулом. Вместо этого нужно улучшать связи между Севером и Югом".

Как отмечает ЦТАК, настало время для объединения усилий корейского народа с целью прекратить эскалацию напряженности на Корейском полуострове. "Речь идет не только о нормализации межкорейских отношений, но и о примирении нации, ее добровольном объединении", — передавало агентство.