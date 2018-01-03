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Ким Чен Ын дал согласие на переговоры с Сеулом
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Ким Чен Ын дал согласие на переговоры с Сеулом 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: KCNА/Reuters

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын отдал приказ открыть "горячую линию" между КНДР и Южной Кореей для проведения переговоров, передает Reuters.

Переговоры по участию КНДР в Олимпиаде-2018 и улучшению двухсторонних отношений с Южной Кореей могут пройти в специальной демилитаризованной зоне в Пханмунджоме.

Накануне в Южной Корее объявили о готовности сесть за стол переговоров с представителями КНДР 9 января. Поводом для подобных мер со стороны Южной Кореи стали слова главы КНДР Ким Чен Ына о том, что Северная Корея собирается направить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры.

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