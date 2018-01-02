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Власти КНДР озаботились проблемой водки с пивом
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Власти Северной Кореи озаботились проблемой водки с пивом 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: KCNA / REUTERS

Власти Северной Кореи озаботились масштабами пьянства в стране, и, в частности, тенденцией к употреблению населением местной водки соджу вместе с пивом. Об этом сообщает южнокорейское агентство Ёнхап.

«Мы не рекомендуем за вечер употреблять более 80 миллилитров крепкого алкоголя. Пиво и соджу пейте раздельно, — говорится в заявлении северокорейской Центральной телерадиовещательной корпорации Чосон. — Смешение и обильное возлияние водки и пива может негативно сказаться на сердце и печени».

Речь идет о «коктейле-бомбе» поктанджу, давно известном ниже 38-й параллели, но ранее не распространенной в КНДР. По версии южнокорейских СМИ, раз подобное заявление прозвучало в эфире северного соседа, то сложившаяся ситуация стала для Пхеньяна проблемой.

На территории постсоветского пространства коктейль поктанджу известен как «ерш». Данный продукт практически не имеет водочного запаха и вкуса, но из-за углекислого газа в составе пива опьянение наступает практически моментально.

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