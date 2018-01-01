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Хитроумные новозеландцы обошли запрет на алкоголь
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СМИ: компания новозеландцев построила остров, чтобы выпить в Новый год 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: Depositphotos / silian

Жители новозеландского города Коромандел нашли необычный способ обойти запрет на распитие алкоголя в общественных местах в новогодние праздники, сообщает портал Stuff.co.nz.

​Несколько человек построили искусственный остров из песка в устье реки Тайруа во время отлива, поставили на нем лавку и стол, а когда вода вернулась, стали отмечать Новый год.

Они заявили, что запрет на них не распространяется, потому что они находятся в "международных водах". По словам очевидцев, эти люди не покидали "острова" до ночи и наблюдали с него за запуском фейерверков.

По словам главного инспектора полиции восточной части региона Уаикато Джона Келли, в правоохранительных органах об этой хитроумной попытке обойти запрет ничего не знали.

"Это креативное мышление. Если бы я знал [о них], я бы, возможно, к ним присоединился", — отметил он.

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