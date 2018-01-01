Хитроумные новозеландцы обошли запрет на алкоголь

СМИ: компания новозеландцев построила остров, чтобы выпить в Новый год

Жители новозеландского города Коромандел нашли необычный способ обойти запрет на распитие алкоголя в общественных местах в новогодние праздники, сообщает портал Stuff.co.nz.

New Year's revellers build sandcastle in Coromandel estuary to avoid liquor ban https://t.co/u9yWIh4h9K pic.twitter.com/VdQnfoMBRb— Stuff.co.nz News (@NZStuff) 31 декабря 2017 г.

​Несколько человек построили искусственный остров из песка в устье реки Тайруа во время отлива, поставили на нем лавку и стол, а когда вода вернулась, стали отмечать Новый год.

Они заявили, что запрет на них не распространяется, потому что они находятся в "международных водах". По словам очевидцев, эти люди не покидали "острова" до ночи и наблюдали с него за запуском фейерверков.

По словам главного инспектора полиции восточной части региона Уаикато Джона Келли, в правоохранительных органах об этой хитроумной попытке обойти запрет ничего не знали.

"Это креативное мышление. Если бы я знал [о них], я бы, возможно, к ним присоединился", — отметил он.