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Девушка вышла замуж за несколько часов до смерти
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Девушка вышла замуж за несколько часов до смерти от рака 

РИА Новости 1 час назад
Фото: depositphotos.com

Американка вышла замуж за несколько часов до смерти от рака в штате Коннектикут, сообщает издание Sun.

Как отмечается, Девид Мошер собирался сделать своей невесте Хезер Линдси предложение в декабре 2016 года, и когда ей диагностировали рак молочной груди, жених не отступился от своих намерений.

Хезер в течение года боролась с болезнью, и в конце 2017 года она вышла замуж, но 18 часов спустя, 22 декабря, скончалась в больнице.

Подруга невесты отметила смелость Хезер, заявив, что ее любовь давала ей силы не бояться смерти.

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