Климкин назвал главные достижения Украины в 2017 году

Введение безвизового режима с Евросоюзом и освобождение украинских пленных стали главными достижениями Украины в 2017 году, заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин.

«Это был год особых эмоций, в том числе очень положительных эмоций. Я вспоминаю лица украинцев, которые 11 июня первый раз пересекали границу Европейского союза по безвизу», — сказал он в видеообращении, опубликованном в YouTube.

Кроме того, Климкин выразил благодарность украинским дипломатам за работу в уходящем году.

«И для нас, для дипломатов, это также был особый год. Сто лет украинской дипломатии. Я хочу поблагодарить, искренне поблагодарить каждого члена нашей замечательной дипломатической команды, и всех, кто работал с нами, ради того, чтобы нам удалось сделать очень много в этом году. Работаем так же в следующем году», — добавил глава МИД.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что 2017 год стал «прорывом в безвизовом направлении».