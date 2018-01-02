СМИ: МИД Пакистана вызвал посла США

МИД Пакистана вызвал американского посла в стране после публикации президента США Дональда Трампа в Twitter с критикой в адрес Исламабада, сообщает местная газета News International со ссылкой на источники.

Как пишет издание, пакистанское внешнеполитическое ведомство вызвало посла США Дэвида Хейла в понедельник вечером, чтобы выразить протест в связи с "необоснованными обвинениями" Трампа в отношении Пакистана.

Ранее Трамп написал в Twitter, что США направляли финансовую помощь Пакистану, но Исламабад не помогал в борьбе с терроризмом и укрывал боевиков из Афганистана. Американский лидер пообещал, что больше этого не будет.