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Белка «вломилась в дом» и напала на офицера полиции
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В США «вломившаяся в дом» белка напала на офицера полиции 

РИА Новости 1 час назад

Полиции города Брокпорт, штат Нью-Йорк, пришлось выпроваживать "вломившуюся дом" незваную белку, причем в какой-то момент она бросилась на одного из офицеров. Видеоролик с инцидентом опубликован на странице полицейского департамента в Facebook.

В комментарии к видео говорится, что белка, "по имеющимся сведениям, стала есть печенье на кухне".

Судя по всему, зверек запаниковал и начал хаотично носиться по кухне. Затем он прыгнул со стола на полицейского, у которого в этот момент была включена нательная видеокамера. Офицеры Сайм и Доусон такого "теплого приема" не ожидали, говорится на странице департамента.

В итоге белку удалось поймать и отпустить на волю.

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