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Иран обвинил иностранных агентов в смерти протестующих
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Власти Ирана обвинили «иностранных агентов» в смерти двух протестующих 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: AP

Власти Ирана заявили, что в смерти двух человек в ходе протестов виновны "иностранные агенты", а не сотрудники правоохранительных органов страны. Об этом сообщает Reuters.

"Полиция и силы безопасности не делали никаких выстрелов. Мы обнаружили доказательства причастности врагов революции, групп Такфири (радикальных исламских боевиков — "Газета.Ru") и иностранных агентов в этом столкновении", — заявил Хабиболла Ходжастехпур, заместитель губернатора провинции Лорестан по вопросам безопасности.

Ранее сообщалось, что в результате протестов в Иране погибли два человека.

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