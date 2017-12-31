Иран обвинил иностранных агентов в смерти протестующих

Власти Ирана обвинили «иностранных агентов» в смерти двух протестующих

Власти Ирана заявили, что в смерти двух человек в ходе протестов виновны "иностранные агенты", а не сотрудники правоохранительных органов страны. Об этом сообщает Reuters.

"Полиция и силы безопасности не делали никаких выстрелов. Мы обнаружили доказательства причастности врагов революции, групп Такфири (радикальных исламских боевиков — "Газета.Ru") и иностранных агентов в этом столкновении", — заявил Хабиболла Ходжастехпур, заместитель губернатора провинции Лорестан по вопросам безопасности.

Ранее сообщалось, что в результате протестов в Иране погибли два человека.