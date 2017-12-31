Ещё
Миру предрекли худший гуманитарный кризис
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В 2018 году предрекли худший гуманитарный кризис со времен Второй мировой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости

В 2018 году может произойти один из худших гуманитарных кризисов со времен окончания Второй мировой войны, сообщает The Telegraph со ссылкой на государственного секретаря Великобритании по международному развитию Пенни Мордаунт.

Ранее ООН заявила о крупнейшем гуманитарном кризисе с момента окончания Второй мировой войны. Как рассказали в Организации, более 20 миллионов человек в нескольких государствах голодают и нуждаются в гуманитарной помощи.

"Хотя 2017-й был годом ужасных гуманитарных кризисов, 2018-й может стать ещё более мрачным", — отметила Мордаунт.

Издание отмечает, что Министерство международного развития Великобритании также анонсировало выделение дополнительных 21 миллиона долларов в фонд ООН для преодоления последствий гуманитарных кризисов. Ожидается, что эти средства пойдут на обеспечение питьевой водой и улучшение санитарных условий 13 миллионов человек, еще девять миллионов будут обеспечены продуктами питания благодаря дополнительной помощи британского министерства. Ежегодные взносы Великобритании в Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации при ООН составляет 55 миллионов долларов.

Как рассказала государственный секретарь, Великобритания и дальше будет оказывать гуманитарную помощь по всему миру.

РИА Новости: последние новости
Лукашенко охарактеризовал жителей западной Украины Среди обмененных на Украине пленных оказалась кошка На Украине вступает в силу безвизовый режим с ОАЭ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист призвал убивать детей «как собак» за русский язык
Задержан подозреваемый в стрельбе близ Красной площади
Названы 4 сценария начала войны на Корейском полуострове
В США «замерз» Ниагарский водопад
Великобритания обойдется без газа РФ
Видео
00:00
Предполагаемый виновник теракта в Петербурге дал показания
Происшествия Криминал
00:00
NASA показало самые популярные фотографии года
Наука и техника Наука
05:59
Гузеева показала провокационные фото с корпоратива
Шоу-бизнес
01:30
Ту-95 встревожил австралийские ВВС
Войска Армия
00:37
Опубликовано видео с регистратора «автобуса-убийцы»
Происшествия
00:32
ФСБ задержала организатора взрыва в Петербурге
Происшествия
00:25
Лавров рассказал, чему научил его Путин
Политика
04:08
ВС принял решение по Навальному
Политика
02:05
Раскрыты доходы Жириновского
Политика
01:48
Врачи элитной клиники проморгали болезнь Табакова
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение