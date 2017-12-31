Ещё
Трамп назвал виновных в утечках информации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп назвал виновных в утечках информации из Белого дома 

360tv.ru 7 часов назад
Фото: Reuters

Люди экс-президента США Барака Обамы виноваты в утечке секретных данных из Белого дома. В этом уверен нынешний американский лидер Дональд Трамп, сообщил телеканал Fox News.

Речь идет о сотрудниках, которые сохранили свои посты в правительстве после смены власти в Штатах.

Обама лично относился ко мне хорошо, однако его люди далеко не так приятны. Они настроены крайне враждебно. Утечки— это пример этого, иногда этот пример становится еще ярче

— Дональд Трамп.

Кроме того, он отметил, что ему жаль, что утечки связаны с Обамой, который «является весьма приятным человеком».

За кулисами происходят пренеприятные вещи. Жаль

— президент США.

Прежде комитет по нацбезопасности США представил доклад, где сказано, что за 126 с момента инаугурации Трампа, то есть с 20 января по 25 мая, из центральных ведомств правительства произошло 125 утечек сведений, разглашение которых влечет за собой уголовное наказание.

Ранее Дональд Трамп заявил, что имидж США подпортило расследование о якобы имевшем место быть «российском вмешательстве» в американские выборы президента в 2016 году.

360tv.ru: последние новости
Лукашенко дал характеристику жителям Западной Украины Туристы съехались посмотреть на «замерзший» Ниагарский водопад в США Украина будет судить освобожденных из плена солдат за дезертирство
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончался актер Александр Шаврин
Заявление Киева о Крымском мосте связали с оружием из США
В кафе на Кубани застрелили троих человек
Названы самые высокие гонорары звезд на корпоративы
Хоккеистки растопили лед
Видео
01:21
Опубликованы показания организатора взрыва в Петербурге
Криминал Происшествия
00:59
Заявление Киева о Крымском мосте связали с оружием из США
Политика
02:21
Гидрометцентр уточнил прогноз погоды на новогоднюю ночь
Общество
00:18
Белка «вломилась в дом» и напала на офицера полиции
В мире
02:06
Скончался актер Александр Шаврин
Шоу-бизнес
00:42
Стали известны возможности нового поколения «Ратника»
Армия Оружие
00:51
Порошенко рассказал ценности украинского паспорта
В мире Украина
03:16
Скандал о вмешательстве РФ начался в баре
Политика В мире
00:00
Виновник взрыва в Петербурге объяснил свои действия
Происшествия Криминал
00:00
NASA показало самые популярные фотографии года
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение