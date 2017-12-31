Трамп назвал виновных в утечках информации из Белого дома

Люди экс-президента США Барака Обамы виноваты в утечке секретных данных из Белого дома. В этом уверен нынешний американский лидер Дональд Трамп, сообщил телеканал Fox News.

Речь идет о сотрудниках, которые сохранили свои посты в правительстве после смены власти в Штатах.

Обама лично относился ко мне хорошо, однако его люди далеко не так приятны. Они настроены крайне враждебно. Утечки— это пример этого, иногда этот пример становится еще ярче

— Дональд Трамп.

Кроме того, он отметил, что ему жаль, что утечки связаны с Обамой, который «является весьма приятным человеком».

За кулисами происходят пренеприятные вещи. Жаль

— президент США.

Прежде комитет по нацбезопасности США представил доклад, где сказано, что за 126 с момента инаугурации Трампа, то есть с 20 января по 25 мая, из центральных ведомств правительства произошло 125 утечек сведений, разглашение которых влечет за собой уголовное наказание.

Ранее Дональд Трамп заявил, что имидж США подпортило расследование о якобы имевшем место быть «российском вмешательстве» в американские выборы президента в 2016 году.