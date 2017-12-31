В США «замерз» Ниагарский водопад

В США туристы съезжаются посмотреть на «замерзший» Ниагарский водопад

Рекордно низкие температуры в Северной Америке привели к иллюзии замерзания Ниагарского водопада в США, сообщает The Buffalo News.

По данным издания, фотографии «замерзшего водопада» появляются в СМИ по всему миру.

Тем не менее, потоки воды не замерзли — водяная пыль превращается в лед еще в воздухе, когда оседает на камни, перила и все вокруг. Туристы приезжают в штат Нью-Йорк из соседних областей, чтобы полюбоваться уникальным зрелищем.

По словам специалиста Национальной метеорологической службы Джона Хичкока, в течение следующей недели температуры будут держаться на уровне -10 — -15 С.

Между тем, в других регионах США чрезвычайно низкие температуры создают неудобства для населения. Так, в Массачусетсе столбик термометра опустился до -13 С, что побило рекорд холода 1903 года, сообщает CNN.

А в Дулуте, штат Миннесота, по ощущению местных жителей, температура составляла -44 С.

«Это настолько холодно, что люди не могут даже выгулять собаку, не рискуя получить обморожение», — сказала метеоролог Дженнифер Вэриан.