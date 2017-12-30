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США ответили на обвинения в поддержке ДАИШ
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США ответили на обвинения в поддержке ДАИШ 

Российская Газета 30 минут назад
Фото: Reuters

Пентагон назвал абсурдными заявления о том, что США поддерживают ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). "Утверждения о том, что США поддерживают ДАИШ, являются ложными и абсурдными. Мы не готовим ДАИШ. Мы работаем с партнерами над уничтожением или поимкой ДАИШ", — отметила представитель военного ведомства Ребекка Риберих.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что экстремисты атаковали международный аэропорт Латакии и пункт базирования группировки ВКС РФ в Хмеймиме. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что атака боевиками российской базы в Сирии была невозможна без участия США. По мнению Клинцевича, "речь идет о боевиках, подготовленных и вооруженных американской стороной".

Между тем представитель Пентагона заявила, что "этому нет никаких подтверждений", передает РИА Новости. Сам факт обстрела она никак не прокомментировала.

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