Украина будет судить освобожденных из плена солдат

Часть освобожденных из плена украинцев заподозрили в дезертирстве

14 украинцев, освобожденных из плена, подозреваются в дезертирстве, заявил советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.

На своей странице в Facebook он написал, что в отношении этих людей заведены уголовные производства по факту самовольного оставления частей. «Все службы, ведомства, группы и так далее — все были прекрасно осведомлены о том, что в числе 73 освобождаемых не все „героические герои“, — говорится в сообщении.

По словам Бирюкова, изначально планировалось доставить указанных людей в Киев отдельно, но из-за погодных условий сделать это не удалось. Также было решено не препятствовать встрече военных с родственниками. Советник Порошенко пояснил, что до окончательного решения суда на 14 человек не распространяется выплата единоразовой материальной помощи.

Бирюков подчеркнул, что Киев намерен освободить всех пленных, независимо от обстоятельств и возможных проступков, которые они совершили.

Напомним, обмен военнопленными произошел в минувшую среду на линии соприкосновения в районе Горловки. Киев передал ЛНР и ДНР 233 пленных и получил взамен 73 человека.