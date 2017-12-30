Украина будет судить освобожденных из плена солдат

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Часть освобожденных из плена украинцев заподозрили в дезертирстве 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: 360tv.ru

14 украинцев, освобожденных из плена, подозреваются в дезертирстве, заявил советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.

На своей странице в Facebook он написал, что в отношении этих людей заведены уголовные производства по факту самовольного оставления частей. «Все службы, ведомства, группы и так далее — все были прекрасно осведомлены о том, что в числе 73 освобождаемых не все „героические герои“, — говорится в сообщении.

По словам Бирюкова, изначально планировалось доставить указанных людей в Киев отдельно, но из-за погодных условий сделать это не удалось. Также было решено не препятствовать встрече военных с родственниками. Советник Порошенко пояснил, что до окончательного решения суда на 14 человек не распространяется выплата единоразовой материальной помощи.

Бирюков подчеркнул, что Киев намерен освободить всех пленных, независимо от обстоятельств и возможных проступков, которые они совершили.

Напомним, обмен военнопленными произошел в минувшую среду на линии соприкосновения в районе Горловки. Киев передал ЛНР и ДНР 233 пленных и получил взамен 73 человека.

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