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В Мексике убили еще одного мэра
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В Мексике убили еще одного мэра 

Газета.Ru 29 декабря 2017
Фото: Reuters
В Мексике убили главу муниципального образования Петатлан в штате Герреро. Об этом говорится в сообщении Партии демократической революции (ПДР), передает РИА «Новости».
«Национальный исполнительный комитет ПДР осуждает убийство нашего товарища Артуро Гомеса Переса, который был президентом муниципалитета Петатлан в Герреро. Мы требуем наказания виновных и передаем наши соболезнования его родным и близким», — сообщили в ПДР.
По предварительной информации полиции, Гомес Перес погиб после того, как неизвестный открыл стрельбу. В момент ЧП он находился с несколькими друзьями в ресторане. Перес умер в больнице от полученных ранений.
Ранее сообщалось, что в мексиканском штате Веракрус группа преступников убила недавно избранного мэра города Идальготитлан Сантану Круза Баэну.
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