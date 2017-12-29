В Мексике убили еще одного мэра

РИА «Новости». «Национальный исполнительный комитет ПДР осуждает убийство нашего товарища Артуро Гомеса Переса, который был президентом муниципалитета Петатлан в Герреро. Мы требуем наказания виновных и передаем наши соболезнования его родным и близким», — сообщили в ПДР. В Мексике убили главу муниципального образования Петатлан в штате Герреро. Об этом говорится в сообщении Партии демократической революции (ПДР), передает

По предварительной информации полиции, Гомес Перес погиб после того, как неизвестный открыл стрельбу. В момент ЧП он находился с несколькими друзьями в ресторане. Перес умер в больнице от полученных ранений.

Ранее сообщалось, что в мексиканском штате Веракрус группа преступников убила недавно избранного мэра города Идальготитлан Сантану Круза Баэну.