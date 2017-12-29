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США предупредили КНДР о «возрастающем давлении»
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Глава Пентагона заявил, что в ближайшие месяцы КНДР столкнётся с «возросшим давлением» 

RT на русском 6 часов назад
Фото: Reuters

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что верит в то, что в ближайшие месяцы Северная Корея столкнётся с «возросшим давлением». Об этом сообщает Fox News.

«Я думаю, вы увидите возросшее давление», — сказал он.

Отвечая на вопрос о продолжении разработки ядерной программы Северной Кореи, он отметил, что его «ничего не поражает».

Ранее в МИД России рассказали, что США намерены «додавить» КНДР до переговоров, в том числе силой.

Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН призвала решать проблему вокруг КНДР с помощью диалога.

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