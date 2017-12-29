США предупредили КНДР о «возрастающем давлении»

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что верит в то, что в ближайшие месяцы Северная Корея столкнётся с «возросшим давлением». Об этом сообщает Fox News.
«Я думаю, вы увидите возросшее давление», — сказал он.
Отвечая на вопрос о продолжении разработки ядерной программы Северной Кореи, он отметил, что его «ничего не поражает».
Ранее в МИД России рассказали, что США намерены «додавить» КНДР до переговоров, в том числе силой.
Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН призвала решать проблему вокруг КНДР с помощью диалога.