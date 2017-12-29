США предупредили КНДР о «возрастающем давлении»

Глава Пентагона заявил, что в ближайшие месяцы КНДР столкнётся с «возросшим давлением»

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что верит в то, что в ближайшие месяцы Северная Корея столкнётся с «возросшим давлением». Об этом сообщает Fox News.

«Я думаю, вы увидите возросшее давление», — сказал он.

Отвечая на вопрос о продолжении разработки ядерной программы Северной Кореи, он отметил, что его «ничего не поражает».

Ранее в МИД России рассказали, что США намерены «додавить» КНДР до переговоров, в том числе силой.

Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН призвала решать проблему вокруг КНДР с помощью диалога.