Разочарование года, закрытие «Дома-2» и другие события дня

Главные события пятницы

Лавров высказался о «дебиле» мировой политики

Ведущий программы «Международная пилорама» Тигран Кеосаян поинтересовался у главы МИД России Сергея Лаврова, кто на сегодняшний день является главным дебилом мировой политики.

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Предполагаемый виновник ДТП с автобусом задержан

Водитель такси на автомобиле Daewoo Nexia, по предварительным данным, подрезал автобус и спровоцировал аварию.

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Восстановлена картина трагедии в Москве

СМИ восстановили картину ДТП с рейсовым автобусом, который протаранил остановку на северо-западе Москвы.

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Май Абрикосов рассказал о закрытии «Дома-2»

Май Абрикосов высказал уверенность, что "Дом-2" разваливается. По мнению звезды реалити-шоу, нужно провести реорганизацию, иначе телепроект закроется.

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США поставят ракеты двум соседям России

Фото: Public Domain / Wikimedia

ВВС США подписали с компанией Raytheon контракт на производство ракет класса «воздух-воздух». Они будут поставляться в 10 стран мира, в том числе в Польшу и Японию, сообщается в пресс-релизе Пентагона.

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Кремль назвал разочарование года

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил мнение, что состояние отношений Москвы и Вашингтона можно отнести к числу главных разочарований уходящего года.

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Российский бизнес рекордно скупает валюту

Несмотря на рост цен на нефть, укрепление рубля и провозглашенную Кремлем победу над экономическим кризисом, предприятия реального сектора и граждане России в уходящем году увеличили свои валютные вложения до исторического рекорда,. Об этом сообщает Finanz со ссылкой на «Комментарии о государстве и бизнесе» Высшей школы экономики.

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Траур Пугачевой шокировал фанатов

Стало известно, как будет выглядеть Алла Пугачева в новогоднем огоньке. По сообщению журналистов, артистка облачится в черное платье в пол и черное же пальто.

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Рецессия на пороге: экономика России готовится к худшему

Фото: Ilya Naymushin/Reuters

В России возможна новая рецессия, считают эксперты института «Центр развития» Высшей школы экономики. Начавшееся восстановление экономики, о котором рапортуют власти, это лишь попытка выдать желаемое за действительное, поскольку инвестиционная активность бизнеса падает, а внутренний спрос замедляется.

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Путин повысил МРОТ

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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