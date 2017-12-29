Разочарование года, закрытие «Дома-2» и другие события дня

Лавров высказался о «дебиле» мировой политики
Ведущий программы «Международная пилорама» Тигран Кеосаян поинтересовался у главы МИД России Сергея Лаврова, кто на сегодняшний день является главным дебилом мировой политики.
Предполагаемый виновник ДТП с автобусом задержан
Водитель такси на автомобиле Daewoo Nexia, по предварительным данным, подрезал автобус и спровоцировал аварию.
Восстановлена картина трагедии в Москве
СМИ восстановили картину ДТП с рейсовым автобусом, который протаранил остановку на северо-западе Москвы.
Май Абрикосов рассказал о закрытии «Дома-2»
Май Абрикосов высказал уверенность, что "Дом-2" разваливается. По мнению звезды реалити-шоу, нужно провести реорганизацию, иначе телепроект закроется.
США поставят ракеты двум соседям России
ВВС США подписали с компанией Raytheon контракт на производство ракет класса «воздух-воздух». Они будут поставляться в 10 стран мира, в том числе в Польшу и Японию, сообщается в пресс-релизе Пентагона.
Кремль назвал разочарование года
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил мнение, что состояние отношений Москвы и Вашингтона можно отнести к числу главных разочарований уходящего года.
Российский бизнес рекордно скупает валюту
Несмотря на рост цен на нефть, укрепление рубля и провозглашенную Кремлем победу над экономическим кризисом, предприятия реального сектора и граждане России в уходящем году увеличили свои валютные вложения до исторического рекорда,. Об этом сообщает Finanz со ссылкой на «Комментарии о государстве и бизнесе» Высшей школы экономики.
Траур Пугачевой шокировал фанатов
Стало известно, как будет выглядеть Алла Пугачева в новогоднем огоньке. По сообщению журналистов, артистка облачится в черное платье в пол и черное же пальто.
Рецессия на пороге: экономика России готовится к худшему
В России возможна новая рецессия, считают эксперты института «Центр развития» Высшей школы экономики. Начавшееся восстановление экономики, о котором рапортуют власти, это лишь попытка выдать желаемое за действительное, поскольку инвестиционная активность бизнеса падает, а внутренний спрос замедляется.
Путин повысил МРОТ
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.