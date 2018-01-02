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Израильские ВВС атаковали ХАМАС
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Израильские ВВС атаковали ХАМАС в ответ на ракетный обстрел 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © AP Photo / Ariel Schalit

Израильская авиация атаковала на юге сектора Газа военный объект, принадлежащий палестинским боевикам из движения ХАМАС, в ответ на новый ракетный обстрел с территории анклава, сообщила армейская пресс-служба.

"В ответ на ракету, выпущенную в сторону Израиля ранее сегодня вечером, самолет ВВС Израиля нанес удар по военному объекту, принадлежащему террористической организации ХАМАС на юге Газы", — говорится в сообщении представителя армии обороны Израиля в Twitter.

Обстрелы израильской территории из сектора Газа заметно участились после решения США признать Иерусалим столицей Израиля. Ответственность за обстрелы Израиль возлагает на правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми палестинскими фракциями.

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