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Из сектора Газа запустили ракету по Израилю
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Из сектора Газа запустили ракету по Израилю 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Dusan Vranic

Израильские военные засекли пуск ракеты по территории страны из сектора Газа, сообщается в Twitter представителя армии обороны Израиля.

"Недавно ракета была выпущена из сектора Газа в сторону Израиля. Удар подтвержден. Сообщения о пострадавших не поступали", — говорится в сообщении.

Обстрелы израильской территории из сектора Газа заметно участились после решения США признать Иерусалим столицей Израиля. Ответственность за обстрелы Израиль возлагает на правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми палестинскими фракциями.

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