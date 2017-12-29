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Bloomberg спрогнозировала 8 плохих событий
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Bloomberg прогнозирует восемь плохих событий 

BFM.RU 10 часов назад
Фото: РИА Новости

Финансовая группа Bloomberg обнародовала восемь негативных событий, которые произойдут в ближайшие10 лет, сообщает La Libre Belgique.

В 2015 году те же эксперты предсказали выход Британии из ЕС и победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, поэтому к их прогнозу следует отнестись серьезно.

По мнению финансовых экспертов, низкая рождаемость и ранний выход на пенсию спровоцируют кризис в системе социального страхования и поколенческий раскол в Европе. В результате последует развал Евросоюза и разделение Бельгии на три части: Валлонию, Фландрию и Брюссель.

Кроме того, аналитики предвидят ядерную атаку Северной Кореи в 2018 году и победу Трампа на выборах в 2020 году. В 2024 году президентом станет американский телеведущий Джимми Киммел. К 2028 году нефть потеряет значение из-за электрических автомобилей.

По прогнозу, фейковые новости в социальных сетях станут неконтролируемыми, что приведет к гибели Facebook, Twitter и Google.

В финансовой сфере Bloomberg прогнозирует, что ряд стран перейдут на собственные виртуальные валюты, что приведет к краху финансовых рынков, а Bitcoin прикончит банки в 2028 году.

По счастью, не все предыдущие прогнозы Bloomberg сбылись.

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