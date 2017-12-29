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Названо главное достижение Украины в 2017 году
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Названо главное достижение Украины в 2017 году 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости

Главным достижением Украины в 2017 году стало введение странами Европейского союза безвизового режима для украинских граждан. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко, сообщается на сайте его пресс-службы.

«Безвиз — это когда украинский паспорт начали уважать. С 11 июня каждый украинец, который получил биометрический паспорт, не стоя в очередях, не оплачивая визовые сборы, не заполняя кучу никому не нужных бумаг, может свободно путешествовать по Европейскому союзу. Железный занавес Российской империи или СССР разрушен», — заявил Порошенко.

Безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной начал действовать 11 июня. Украинцы могут находиться на территории Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. При этом у них нет права на работу или учебу в Европе.

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