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США и Израиль подписали секретное соглашение
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Израиль и США подписали секретное соглашение по сдерживанию Ирана 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости

Израиль и США в ходе секретной встречи в Белом доме разработали совместную стратегическую программу по сдерживанию Ирана, сообщает Десятый израильский телеканал.

По данным телеканала, 12 ноября в США прибыла делегация израильских чиновников из оборонной сферы. Делегацию возглавлял советник по национальной безопасности Меир Бен-Шаббат. В ходе визита израильская делегация встретилась с командой американских чиновников из оборонной сферы и разведки под руководством Герберта Макмастера.

По словам источника в американском правительстве, по итогам двухдневных переговоров США и Израиль подписали "Меморандум о взаимопонимании по иранскому вопросу". Документ предусматривает создание четырёх рабочих групп, которые сосредоточатся на ряде ключевых вопросов, связанных с иранской ядерной и баллистической программами, а также поставками вооружения в регион.

По данным источников телеканала, первая рабочая группа займётся "тайной и дипломатической работой по отмене иранской ядерной программы". Целью второй группы станет "ограничение присутствия Ирана в регионе, в частности, в Сирии и Ливане". В задачи третьей группы включили "сдерживание баллистической программы Ирана" и "ограничение попыток поставить иранские ракеты Хезболле". Наконец, четвёртая группа будет работать с "усилением эскалации в регионе, к которой может быть причастен Иран".

Израильские высокопоставленные чиновники подтвердили телеканалу, что США и Израиль достигли стратегического соглашения по иранскому вопросу.

"Израиль и США тщательно следят за тенденциями и процессами в регионе, особенно за Ираном, и они сформулировали финальные тезисы по стратегической политике в отношении этих вызовов", — цитирует телеканал израильского чиновника.

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