ЧП в Шереметьево, стрельба в Химках и другие события дня

РФ и США готовятся к новой "санкционной войне"
Сергей Лавров пообещал, что Россия будет отвечать на любые враждебные действия США в свой адрес. Об этом глава МИД России заявил в интервью «Интерфаксу».
Россию обвинили в допинге по умолчанию
Бывший следователь Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джек Робертсон за полтора месяца до старта зимних Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 заявил, что россияне собираются употреблять там допинг, и назвал насмешкой решение допустить наших атлетов до Игр в нейтральном статусе. Депутат Госдумы Сергей Чепиков в комментарии «Газете.Ru» назвал подобные нападки русофобией и заверил, что Россия уже сделала выводы из этой истории.
В Шереметьево предотвратили авиакатастрофу
В аэропорту Шереметьево самолет авиакомпании «Аэрофлот» чуть не столкнулся со снегоуборщиком, сообщает Telegram-канал Mash.
Первый канал изменил показ поздравления Путина
Первый канал сообщил, что начнет показывать новогоднее поздравление президента России Владимира Путина по местному времени каждого региона.
Захарова возмущена данными о зарплатах дипломатов
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опровергла информацию о суточных выплатах в размере 148 тысяч рублей сотрудникам ведомства.
Названа стоимость путевок в Египет для россиян
Заместитель главы Союза туристических палат Египта Мостафа Хелиль сообщил РИА Новости, во сколько российским туристам обойдутся путевки в Египет.
Президент Эстонии "переедет к русским"
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обещает на месяц переехать работать в русскоязычный город Нарва, расположенный на границе с Россией, вместе с канцелярией главы государства.
Житель Химок расстрелял рабочих
Житель подмосковного города Химки открыл стрельбу по рабочим, пилившим деревья, сообщает Mash.
Умер Виктор Симакин
Пресс-служба Нижегородского театра юного зрителя сообщила о смерти театрального режиссера Виктора Симакина.