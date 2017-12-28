ЧП в Шереметьево, стрельба в Химках и другие события дня

Главные события четверга

РФ и США готовятся к новой "санкционной войне"

Сергей Лавров пообещал, что Россия будет отвечать на любые враждебные действия США в свой адрес. Об этом глава МИД России заявил в интервью «Интерфаксу».

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Россию обвинили в допинге по умолчанию

Бывший следователь Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джек Робертсон за полтора месяца до старта зимних Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 заявил, что россияне собираются употреблять там допинг, и назвал насмешкой решение допустить наших атлетов до Игр в нейтральном статусе. Депутат Госдумы Сергей Чепиков в комментарии «Газете.Ru» назвал подобные нападки русофобией и заверил, что Россия уже сделала выводы из этой истории.

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В Шереметьево предотвратили авиакатастрофу

В аэропорту Шереметьево самолет авиакомпании «Аэрофлот» чуть не столкнулся со снегоуборщиком, сообщает Telegram-канал Mash.

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Первый канал изменил показ поздравления Путина

Первый канал сообщил, что начнет показывать новогоднее поздравление президента России Владимира Путина по местному времени каждого региона.

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Захарова возмущена данными о зарплатах дипломатов

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опровергла информацию о суточных выплатах в размере 148 тысяч рублей сотрудникам ведомства.

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Названа стоимость путевок в Египет для россиян

Заместитель главы Союза туристических палат Египта Мостафа Хелиль сообщил РИА Новости, во сколько российским туристам обойдутся путевки в Египет.

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Президент Эстонии "переедет к русским"

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обещает на месяц переехать работать в русскоязычный город Нарва, расположенный на границе с Россией, вместе с канцелярией главы государства.

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Житель Химок расстрелял рабочих

Житель подмосковного города Химки открыл стрельбу по рабочим, пилившим деревья, сообщает Mash.

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Умер Виктор Симакин

Пресс-служба Нижегородского театра юного зрителя сообщила о смерти театрального режиссера Виктора Симакина.

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