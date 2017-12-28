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В ДНР создадут батальоны из бывших украинских военных
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В ДНР создадут батальоны из бывших украинских военных 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что в ДНР будут созданы батальоны из бывших украинских военных. Об этом он рассказал Telegram-каналу WarGonzo.

«Будем делать батальон "Свободный Харьков", батальон "Русский Днепр". "Днепропетровск"! Батальон там… "Русская Хортица"», — пообещал он.

Кроме того, глава ДНР призвал действующих военнослужащих Вооруженных сил Украины переходить на сторону самопровозглашенных республик. По его словам, силовики воюют «не с теми» и «непонятно за что», а те, кто это понимает, могут стать служащими армии ДНР.

«Милости просим!» — сказал он.

Накануне Первый канал рассказал историю плененного на Донбассе солдата 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Александра Тахтенкова, который отказался участвовать в обмене и решил остаться в ДНР, чтобы работать слесарем.

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