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США озвучили претензии к Китаю
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США озвучили претензии к Китаю 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
Фото: EPA

Вашингтон собирается отстаивать американские интересы в отношениях с Пекином, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По его словам, речь, в частности, идет о таких сферах, как «торговый дисбаланс, кража интеллектуальной собственности и тревожная военная активность Китая в Южно-Китайском море и в других местах», передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

Напомним, Китай изучил опубликованную США стратегию национальной безопасности, где главными угрозами названы Москва и Пекин, и отметил, что подобные оценки ведут к изоляции Соединенных Штатов.

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