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В Киеве пожалели о приглашении Саакашвили
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В Киеве назвали ошибкой приглашение Саакашвили на Украину 

Российская Газета
Фото: Reuters

Киев допустил ошибку, предложив экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили пост губернатора Одесской области. Так считает вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В статье для The Washington Times она написала, что в Киеве на Саакашвили возлагали большие надежды. "Вместо реформатора мы получили революционера, — цитирует РИА Новости слова Климпуш-Цинцадзе. — Вместо чудотворца мы получили вирус, который инфицировал украинскую политическую систему, им движет уязвленное эго и ненасытная жажда власти".

Вице-премьер отметила, что сейчас Украине нужны "мир на востоке страны, поддержка из-за границы и крепкий социальный контракт" между властями и гражданами. Саакашвили же, по словам Климпуш-Цинцадзе, не способствует реализации ни одной из этих целей.

"Украина не может позволить себе еще одну революцию и не нуждается в ней", — заключила она.

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