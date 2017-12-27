Опасная игра истребителей, провокация у Соловьева и другие события дня

Главные события среды

Генштаб рассказал об «опасной игре» над Сирией

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов рассказал «Комсомольской правде» об инциденте между американским и российскими самолетами в небе над Сирией.

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"Крым — это Украина": скандал на шоу Соловьева

Перепалку на ток-шоу Владимира Соловьева спровоцировал журналист из США. Заявление Грэга Вайнера "Крым — это Украина" не осталось незамеченным депутатом Госдумы Константином Затулиным.

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Названы зарплаты российских министров

Минфин России впервые опубликовал сведения о средних зарплатах работников федеральных государственных органов, в том числе и российских министров.

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Стрельба на фабрике: «Если останусь живой, буду биться до конца»

Business FM связался с мужчиной, который открыл стрельбу на кондитерской фабрике «Меньшевик».

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Чубайса обокрали на миллиард рублей

Следствие вменяет бывшему деловому партнеру председателя правления ООО "УК "Роснано" Анатолия Чубайса Илье Сучкову, обвиняемому в краже имущества предпринимателя, ущерб на общую сумму около 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат члена "Парнаса" Мусы Садаева — другого фигуранта, дело которого объединено с делом Сучкова.

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Путин объяснил бегство водителей из "Газпрома"

Президент России Владимир Путин рассказал, как компания «Газпром» переводила свой автотранспорт на газомоторное топливо. По словам президента, за переводом последовало массовое бегство водителей из компании. Об этом сообщает РИА «Новости».

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В Киеве похищен россиянин

В украинской столице похитили российского специалиста в сфере IT— и блокчейн-технологий Павла Лернера, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

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Украинский разведчик рассказал, что было с ним в плену

Служивший в разведке ВСУ Максим Иванов рассказал, как он попал в плен. После 9 месяцев службы он отправился с сослуживцами в Мариуполь, а возвращаясь оттуда, вместе с коллегами наткнулся на блок-пост. Максим считает каждый час плена и надеется на встречу с близкими.

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Табаков никого не узнает

Олег Табаков находится в сознании, но почти никого не узнает. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

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