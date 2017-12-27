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Многодетную семью из США заморозят в жидком азоте
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Многодетную семью из США заморозят в жидком азоте 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © Fotolia / inspirar

Житель штата Висконсин Деннис Ковальски решил заморозить себя и членов своей семьи в жидком азоте, чтобы получить "второй шанс на жизнь", сообщает Daily Mail.

Ковальски является президентом Института крионики, с которым он и заключил контракт. В общей сложности он заплатил 140 тысяч долларов за то, чтобы после смерти его, жену Марию и троих сыновей заморозили в криогенной камере. По словам парамедика, это даст им "второй шанс на жизнь".

После смерти тела Денниса и членов его семьи охладят и перевезут в главное отделение института в штате Мичиган. Там их кровь заменят антифризом и поместят тела в камеры с жидким азотом. Цена подобной процедуры — 28 тысяч долларов за человека.

Сам Ковальски записался на криогенную заморозку еще 20 лет назад. Теперь он решился "подвергнуть" процедуре свою супругу и детей.

"Конечно, мои сыновья молоды, поэтому не думают об этом слишком много", — заявил Ковальски.

По его словам, на сегодняшний день на заморозку подписались 2000 человек, а 160 тел уже находятся в криогенных камерах.

"Мы все понимаем, что ничего не гарантировано…Но ведь никто не знает, что ждет нас в будущем", заключил отец семейства.

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